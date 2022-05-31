Публикуем лунный календарь стрижек на июнь 2022 года

Лунный календарь стрижек на июнь подскажет, в какие дни лучше подстригать волосы, чтобы привлечь везение, здоровье и материальное благополучие и избежать неблагоприятных событий.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 июня. Стрижка может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

2 июня. Новая прическа привлечет в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

3 июня. Стрижка в этот день подарит вам удачу и богатство.

4 июня. Лучше не стричься — можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

5 июня. Новая прическа изменит вашу жизнь к лучшему.

6 июня. Визит в парикмахерскую привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.

7 июня. Стрижка может привлечь неясность и запутанные ситуации.

8 июня. После посещения парикмахерской ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

9 июня. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

10 июня. Прическа-«одуванчик» гарантирована. Стрижка добавит легкости и непринужденности.

11 июня. День прекрасно подходит для визита к парикмахеру — вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

12 июня. С новой прической вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.

13 июня. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

14 июня. Стрижка меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.

15 июня. Посетив парикмахера, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

16 июня. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.

17 июня. Не стригитесь, так как есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

18 июня. Время удачно для экспериментов с прической и своей жизнью. Если вас и так все устраивает, лучше выбрать другой день.

19 июня. День не подходит для стрижки — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

20 июня. День идеален для визита в парикмахерскую — вы станете красивее и привлекательнее.

21 июня. С новой прической вы сможете получить желаемое.

22 июня. День хорош для стрижки — ваше лицо станет красивее и выразительнее.

23 июня. Посещение парикмахера принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

24 июня. День неблагоприятен для стрижки — вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

25 июня. Новая прическа принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно.

26 июня. После визита в парикмахерскую ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

27 июня. С новой стрижкой вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

28 июня. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

29 июня. Перенесите стрижку на другой день.

30 июня. Стрижка в этот день укорачивает жизнь. // Фото: pixabay.com