Публикуем лунный календарь стрижек волос на май 2022 года
Лунный календарь стрижек на май подскажет, в какие дни лучше стричь волосы, чтобы привлечь удачу, здоровье и финансовое благополучие, а когда от стрижки можно ждать одних неприятностей.
Источник: календарь-стрижек.рф
1 мая. Новая прическа привлечет в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
2 мая. Стрижка может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.
3 мая. Визит в парикмахерскую может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
4 мая. Стрижка принесет вам удачу и богатство. Очень хороший день для того, чтобы кардинально сменить свой облик.
5 мая. Лучше не стричься — можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
6 мая. После посещения парикмахерской у вас могут появиться враги и недоброжелатели.
7 мая. Новая прическа подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.
8 мая. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
9 мая. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
10 мая. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь нежелательные события.
11 мая. День прекрасно подходит для стрижки — вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.
12 мая. С новой прической вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.
13 мая. Можете подстричься, если нечего терять — есть вероятность как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.
14 мая. Сходив в парикмахерскую, вы можете привлечь в свою жизнь несчастья и недоброжелателей.
15 мая. Стрижка меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.
16 мая. С новой прической есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
17 мая. День благоприятен для стрижки.
18 мая. Посетив сегодня парикмахерскую, вы можете привлечь бедность в свой материальный и духовный мир.
19 мая. Время удачно для экспериментов со стрижкой и своей жизнью. Если вас и так все устраивает, лучше выбрать другой день.
20 мая. С новой прической вы сможете получить желаемое.
21 мая. После стрижки ваше лицо станет красивее и выразительнее.
22 мая. Новая прическа принесет в вашу жизни болезни и несчастья
23 мая. Посетив парикмахера, вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
24 мая. Стрижка принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.
25 мая. С новой прической ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.
26 мая. После визита в парикмахерскую вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
27 мая. Новая прическа улучшит состояние нервной системы и дыхательных путей.
28 мая. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
29 мая. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
30 мая. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
31 мая. Стрижка меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение. // Фото: pixabay.com