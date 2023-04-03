Календарь стрижек на апрель 2023 года: не только красота, но и удача

Календарь стрижек волос на апрель 2023 года поможет выбрать подходящий день для стрижки. Это важно не только для здоровья волос, но и способно повлиять на вашу жизнь — привлечь удачу и отпугнуть всевозможные беды.

Источник: календарь-стрижек.рф

3 апреля. После визита к парикмахеру вы станете более удачливым человеком, начнете привлекать собственность, материальное благополучие.

4 апреля. Лучше не стричься – могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

5 апреля. Стрижка добавит легкости и непринужденности.

6 апреля. Посетив сегодня парикмахерскую, вы привлечете болезни и неприятные ситуации.

7 апреля. День плох для стрижки, так как есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

8 апреля. Можете подстричься, если нечего терять – есть вероятность как изменить жизнь к лучшему, так и сделать ее еще хуже.

9 апреля. Новая прическа меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.

10 апреля. День идеален для стрижки – вы станете красивее и привлекательнее.

11 апреля. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

12 апреля. После стрижки ваше лицо станет красивее и выразительнее.

13 апреля. Время удачно для экспериментов со стрижкой и своей жизнью. Если вас и так все устраивает, лучше выбрать другой день.

14 апреля. После визита в парикмахерскую вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

15 апреля. Новая прическа принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно.

16 апреля. После стрижки ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

17 апреля. После визита к парикмахеру вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

18 апреля. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

19 апреля. Неблагоприятный день для посещения парикмахерской — могут появиться болезни, ослабнет иммунитет.

20 апреля. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

21 апреля. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

22 апреля. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

23 апреля. Стрижка привлечет в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

24 апреля. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.

25 апреля. Сделав стрижку, вы можете привлечь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

26 апреля. Визит в парикмахерскую может привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

27 апреля. Стрижка привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.

28 апреля. Новая прическа изменит вашу жизнь к лучшему.

29 апреля. После посещения парикмахерской ваша сила, удача и уверенность увеличатся в несколько раз.

30 апреля. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным. // Фото: pxfuel.com