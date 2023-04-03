Календарь стрижек на апрель 2023 года: не только красота, но и удача
Календарь стрижек волос на апрель 2023 года поможет выбрать подходящий день для стрижки. Это важно не только для здоровья волос, но и способно повлиять на вашу жизнь — привлечь удачу и отпугнуть всевозможные беды.
Источник: календарь-стрижек.рф
3 апреля. После визита к парикмахеру вы станете более удачливым человеком, начнете привлекать собственность, материальное благополучие.
4 апреля. Лучше не стричься – могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.
5 апреля. Стрижка добавит легкости и непринужденности.
6 апреля. Посетив сегодня парикмахерскую, вы привлечете болезни и неприятные ситуации.
7 апреля. День плох для стрижки, так как есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
8 апреля. Можете подстричься, если нечего терять – есть вероятность как изменить жизнь к лучшему, так и сделать ее еще хуже.
9 апреля. Новая прическа меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.
10 апреля. День идеален для стрижки – вы станете красивее и привлекательнее.
11 апреля. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.
12 апреля. После стрижки ваше лицо станет красивее и выразительнее.
13 апреля. Время удачно для экспериментов со стрижкой и своей жизнью. Если вас и так все устраивает, лучше выбрать другой день.
14 апреля. После визита в парикмахерскую вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
15 апреля. Новая прическа принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно.
16 апреля. После стрижки ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.
17 апреля. После визита к парикмахеру вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
18 апреля. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
19 апреля. Неблагоприятный день для посещения парикмахерской — могут появиться болезни, ослабнет иммунитет.
20 апреля. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
21 апреля. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
22 апреля. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.
23 апреля. Стрижка привлечет в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
24 апреля. Новая прическа подарит вам удачу и богатство.
25 апреля. Сделав стрижку, вы можете привлечь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
26 апреля. Визит в парикмахерскую может привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
27 апреля. Стрижка привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.
28 апреля. Новая прическа изменит вашу жизнь к лучшему.
29 апреля. После посещения парикмахерской ваша сила, удача и уверенность увеличатся в несколько раз.
30 апреля. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным. // Фото: pxfuel.com