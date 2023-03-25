Названы главные ошибки в уходе за волосами

Парикмахер назвал основные ошибки в уходе за волосами, которые совершают многие. Джозеф Мейн, работавший с голливудскими звездами, призвал не использовать шампунь для придания объема или разглаживания вьющихся волос, пишет «Лента». Звездный мастер уверен, эти средства замедляют рост и делают волосы жирными.

Заявил он и о вреде укладки горячими инструментами после нанесения лака. Если так делать, то из волос может испариться влага. Не стоит ложиться спать с резинкой на голове, волосы могут стать ломкими. А если иначе нельзя, то стилист советует пользоваться изделиями из шелка.

Также не стоит ориентироваться на ценник при выборе средств для ухода за волосами. Многие верят, что бюджетные средства ухудшают состояние прядей. Стилист призвал людей не дать себя одурачить дорогими шампунями в причудливой упаковке, с сильным ароматом.

«Средства с одним ключевым ингредиентом часто являются самыми лучшими», - уверен зарубежный мастер.

Чтобы волосы росли быстрее, он посоветовал пользоваться кондиционерами и термозащитными средствами.

Ранее была названа самая популярная стрижка сезона. Она подойдет тем, кто не хочет тратить время на укладку. // фото unsplash.com