Выбирайте день для стрижки и ловите удачу за хвост!

Лунный календарь стрижек на март 2023 года подскажет, когда лучше идти в парикмахерскую, чтобы стрижка не стала причиной неприятностей, а принесла вам счастье, здоровье и достаток.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 марта. После визита к парикмахеру ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

2 марта. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

3 марта. День совершенно не подходит для стрижки ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.

4 марта. С новой прической вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

5 марта. После стрижки вы станете более удачливым человеком. Будете привлекать собственность, материальное благополучие.

6 марта. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

7 марта. Посетив парикмахера, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

8 марта. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и неприятности.

9 марта. Изменив прическу, есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

10 марта. Прическа-«одуванчик» гарантирована. Стрижка добавит легкости и непринужденности.

11 марта. Можете подстричься, если нечего терять — есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.

12 марта. После стрижки вы станете красивее и привлекательнее.

13 марта. С новой прической вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

14 марта. Стрижка меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.

15 марта. Посещение парикмахерской в этот день принесет в вашу жизни болезни и несчастья

16 марта. День неблагоприятен для стрижки — вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

17 марта. Время удачно для экспериментов с прической и своей жизнью.

18 марта. После визита к парикмахеру ваша жизнь наполнится приятными событиями, и хорошее настроение долго не вас не покинет.

19 марта. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

20 марта. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

21 марта. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

22 марта. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

23 марта. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

24 марта. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

25 марта. Очень хороший день, для того чтобы кардинально сменить свой облик.

26 марта. После стрижки вы можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

27 марта. Посетив парикмахерскую, вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

28 марта. Новая прическа привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.

29 марта. Стрижка привлечет неясность и запутанные ситуации.

30 марта. С новой прической ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

31 марта. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему. // Фото: pxfuel.com