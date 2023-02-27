Выбирайте день для стрижки и ловите удачу за хвост!
Лунный календарь стрижек на март 2023 года подскажет, когда лучше идти в парикмахерскую, чтобы стрижка не стала причиной неприятностей, а принесла вам счастье, здоровье и достаток.
Источник: календарь-стрижек.рф
1 марта. После визита к парикмахеру ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
2 марта. Стрижка сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
3 марта. День совершенно не подходит для стрижки ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.
4 марта. С новой прической вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.
5 марта. После стрижки вы станете более удачливым человеком. Будете привлекать собственность, материальное благополучие.
6 марта. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.
7 марта. Посетив парикмахера, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.
8 марта. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и неприятности.
9 марта. Изменив прическу, есть огромная вероятность привлечь ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
10 марта. Прическа-«одуванчик» гарантирована. Стрижка добавит легкости и непринужденности.
11 марта. Можете подстричься, если нечего терять — есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.
12 марта. После стрижки вы станете красивее и привлекательнее.
13 марта. С новой прической вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.
14 марта. Стрижка меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.
15 марта. Посещение парикмахерской в этот день принесет в вашу жизни болезни и несчастья
16 марта. День неблагоприятен для стрижки — вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.
17 марта. Время удачно для экспериментов с прической и своей жизнью.
18 марта. После визита к парикмахеру ваша жизнь наполнится приятными событиями, и хорошее настроение долго не вас не покинет.
19 марта. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
20 марта. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
21 марта. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
22 марта. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
23 марта. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.
24 марта. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
25 марта. Очень хороший день, для того чтобы кардинально сменить свой облик.
26 марта. После стрижки вы можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
27 марта. Посетив парикмахерскую, вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
28 марта. Новая прическа привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.
29 марта. Стрижка привлечет неясность и запутанные ситуации.
30 марта. С новой прической ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
31 марта. Стрижка изменит вашу жизнь к лучшему. // Фото: pxfuel.com