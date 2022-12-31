Когда идти в парикмахерскую, чтобы привлечь удачу и избежать невзгод

Лунный календарь стрижек на январь 2023 года поможет выбрать правильный день для посещения парикмахера, чтобы стрижка волос не принесла неприятностей, а привлекла к вам успех в делах, здоровье и материальное благополучие.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 января. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

2 января. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

3 января. День совершенно не подходит для посещения парикмахерской ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.

4 января. После стрижки вы станете привлекательнее и будете притягивать счастье как магнит.

5 января. С новой прической вы станете более удачливым человеком, результаты не заставят себя ждать. Будете привлекать собственность, материальное благополучие.

6 января. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

7 января. Посетив парикмахера, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

8 января. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.

9 января. Воздержитесь от визита в парикмахерскую, так как есть огромная вероятность вызвать ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

10 января. После стрижки ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.

11 января. День не подходит для посещения парикмахера — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.

12 января. С новой прической вы станете красивее и привлекательнее.

13 января. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

14 января. Прическа-«одуванчик» гарантирована. Стрижка добавит легкости и непринужденности.

15 января. Стрижка принесет в вашу жизни болезни и несчастья.

16 января. Можете подстричься, если нечего терять — есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.

17 января. Новая прическа принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно.

18 января. День для стрижки очень хорош — ваша жизнь наполнится приятными событиями, и хорошее настроение долго не вас не покинет.

19 января. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

20 января. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

21 января. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

22 января. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

23 января. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

24 января. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

25 января. Очень хороший день для того, чтобы кардинально сменить свой облик.

26 января. Посетив парикмахерскую, вы можете навлечь на себя болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

27 января. Подстригшись сегодня, вы привлечете в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

28 января. Новая прическа подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.

29 января. Стрижка может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

30 января. После визита к парикмахеру ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

31 января. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным. // Фото: pxfuel.com