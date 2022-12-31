Когда идти в парикмахерскую, чтобы привлечь удачу и избежать невзгод
Лунный календарь стрижек на январь 2023 года поможет выбрать правильный день для посещения парикмахера, чтобы стрижка волос не принесла неприятностей, а привлекла к вам успех в делах, здоровье и материальное благополучие.
Источник: календарь-стрижек.рф
1 января. После стрижки ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
2 января. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.
3 января. День совершенно не подходит для посещения парикмахерской ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.
4 января. После стрижки вы станете привлекательнее и будете притягивать счастье как магнит.
5 января. С новой прической вы станете более удачливым человеком, результаты не заставят себя ждать. Будете привлекать собственность, материальное благополучие.
6 января. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.
7 января. Посетив парикмахера, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.
8 января. День неблагоприятен для стрижки — привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.
9 января. Воздержитесь от визита в парикмахерскую, так как есть огромная вероятность вызвать ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.
10 января. После стрижки ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными.
11 января. День не подходит для посещения парикмахера — можете привлечь бедность в материальный и духовный мир.
12 января. С новой прической вы станете красивее и привлекательнее.
13 января. Посетив парикмахера, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.
14 января. Прическа-«одуванчик» гарантирована. Стрижка добавит легкости и непринужденности.
15 января. Стрижка принесет в вашу жизни болезни и несчастья.
16 января. Можете подстричься, если нечего терять — есть риск как изменить свою жизнь к лучшему, так и сделать еще хуже.
17 января. Новая прическа принесет вам счастье, и судьба отнесется к вам благосклонно.
18 января. День для стрижки очень хорош — ваша жизнь наполнится приятными событиями, и хорошее настроение долго не вас не покинет.
19 января. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.
20 января. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.
21 января. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.
22 января. Новая прическа может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.
23 января. Визит к парикмахеру может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.
24 января. Стрижка может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.
25 января. Очень хороший день для того, чтобы кардинально сменить свой облик.
26 января. Посетив парикмахерскую, вы можете навлечь на себя болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.
27 января. Подстригшись сегодня, вы привлечете в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.
28 января. Новая прическа подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.
29 января. Стрижка может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.
30 января. После визита к парикмахеру ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.
31 января. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным. // Фото: pxfuel.com