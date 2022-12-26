Россиянкам назвали продукты для красивой кожи

Зимой кожа испытывает стресс, становится тусклой, проявляется пигментация. Сияние коже придают витамины А, D и жирные кислоты Омега-3, считает косметолог-нутрициолог Наталья Высоцкая, пишет «Лента». Витамин A делает кожу более крепкой и улучшает ее защитные свойства, D - стимулирует выработку коллагена и возвращает здоровое сияние. При нехватке витамина C кожа может становиться покрасневшей, этот витамин укрепляет стенки сосудов и капилляров, предупреждает развитие покраснений и наполняет кожу сиянием.

Эксперт советует добавить в рацион цветную капусту, сладкий болгарский перец, шиповник, яблоки. Каждый день в идеале необходимо употреблять по три овоща и фрукта.

Человеку с тусклой кожей также может не хватать дополнительной влаги. Помочь могут продукты с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Их содержат жирные сорта рыбы — форель, лосось, сельдь. Жирную рыбу нужно есть 1-2 раза в неделю. Для кожи также полезен зеленый чай. Зимой для красоты и здоровья кожи также можно употреблять жареный арахис, семена кунжута, фисташки. Эти продукты являются источником коэнзима Q10, который разглаживает морщины, выравнивает тон лица и предотвращает преждевременное старение. // фото unsplash.com