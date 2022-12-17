Звездный стилист назвал самые модные прически 2023 года

Стилист Макс Пиннелл считает, что в следующем году в моде будут собранные в пучок волосы и челка, сообщает «Лента» со ссылкой на женский журнал о моде. Судя по всему на модные тенденции влияют образы героинь фильмов.

Звездный мастер назвал пучок простым и элегантным способом привлечь внимание к естественной красоте лица. После выхода нового сериала на Netflix «Уэнсдей» (16+) многие хотят повторить челку главной героини Уэнсдей Аддамс. По мнению стилиста, это очень смелый образ для тех, кто хочет радикальных перемен.

В 2023 году в тренде будут оттенки для окрашивания - медный, бронзовый и блонд. Популярность блонда также связана с образом Памелы Андерсон из известного сериала. Специалист советует быть осторожными тем, кто впервые решит изменить натуральный цвет волос.

Востребованными будут стрижка вулфкат, для которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы, и прямой срез на длинных волосах как у певицы Бейонсе. // фото unsplash.com