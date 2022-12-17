432 миллиона потратили жители Карелии на стрижки и бьюти-процедуры

Услуги парикмахеров и бьюти-мастеров пользуются спросом у жителей Карелии. Услуги парикмахерских и салонов красоты входят в топ-3 самых востребованных бытовых услуг, сообщили в Карелиястат.

В прошлом году жители республики потратили на красоту 432 миллиона рублей. Это на треть больше, чем в 2020 году. При этом ожидаемо, что чаще салоны красоты посещали в преддверии новогодних праздников.

В декабре на услуги парикмахеров и косметологов тратили на 40% больше, чем в любом другом месяце.

В Карелии, по итогам 2021 года, работают 512 салонов красоты, хотя в 2020 году их было больше – 531. За последние десять лет количество салонов красоты в Карелии возросло в полтора раза. // фото unsplash.com