Публикуем лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года

От того, какое время вы выберете для визита к парикмахеру, может зависеть не только состояние ваших волос, но и благосклонность к вам фортуны. Лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года подскажет даты, когда стрижка привлечет счастье, здоровье и успех, и в какие дни лучше не стричь волосы, чтобы не нажить неприятностей.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 декабря. Стрижка может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

2 декабря. С новой прической ваша сила, удача и уверенность увеличится в несколько раз.

3 декабря. После стрижки ваше восприятие станет более тонким и осознанным, а ум проницательным.

4 декабря. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь нежелательные события.

5 декабря. С новой прической вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

6 декабря. После стрижки вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.

7 декабря. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

8 декабря. Избегайте посещения парикмахерской, дабы не привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

9 декабря. Сделав стрижку, привлечете болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.

10 декабря. Новая прическа может вызвать события, связанные с кражей имущества или его порчей.

11 декабря. Стрижка благоприятна, однако избегайте химических процедур.

12 декабря. Визит в парикмахерскую изменит вашу жизнь к лучшему.

13 декабря. День идеален для стрижки — вы станете красивее и привлекательнее.

14 декабря. С новой прической вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

15 декабря. После стрижки ваше лицо станет красивее и выразительнее.

16 декабря. Прическа-«одуванчик» гарантирована. Стрижка добавит легкости и непринужденности.

17 декабря. Лучше не стричься — можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

18 декабря. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

19 декабря. После посещения парикмахерской ваша жизнь наполнится приятными событиями, и хорошее настроение долго не вас не покинет.

20 декабря. С новой прической вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

21 декабря. Стричься категорически не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

22 декабря. Новая прическа меняет жизнь к лучшему, приносит богатство и везение.

23 декабря. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

24 декабря. Визит к парикмахеру может привлечь в вашу жизнь неприятные события и конфликты.

25 декабря. Новая прическа может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

26 декабря. Не стригитесь — это может привлечь в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого-либо.

27 декабря. Стрижка подарит вам удачу и богатство.

28 декабря. После посещения парикмахерской вы можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

29 декабря. С новой прической вы можете привлечь в вашу жизнь врагов и недоброжелателей.

30 декабря. Стрижка привлечет в вашу жизнь яркие и незабываемые моменты счастья.

31 декабря. Визит к парикмахеру может повлечь неясность и запутанные ситуации. // Фото: pxfuel.com