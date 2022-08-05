Публикуем фото новых участников августа конкурса «Карел рыбу ел»

Продолжаем публиковать фотографии участников конкурса «Карел рыбу ел», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Представляем новых августовских участников и претендентов на победу.

Голосование за лучший кадр месяца начнётся в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» 10 августа. Победителя объявим в первых числах сентября — его из числа лидеров выберет редакция.

Знакомьтесь:

Максим Зайцев: «Очень уважаю природу, стараюсь делать для неё как можно больше хорошего, а в ответ я получаю огромное количество хороших эмоций и огромных рыбных трофеев. Берегите природу, она у нас одна».

Наталья Шам: «Мой муж Игорь Шам из Вяртсиля — заядлый рыбак. Такой замечательный улов был пойман в деревне Ендогуба неподалеку от Беломорска».

Яна Черненко: «На фото Александр Викторович Сысоев, мой папа. Рыбак с детства. Ловит рыбу на озере Сандал (Кондопожский район)».

Андрей и Марк Черноусовы: «Папа учит сына рыбачить, сыну очень нравится рыбалка».

Ирина Николаевна Луттиева: «Рыбалка-это мое любимое хобби!

На рыбалку я пойду,

Рыбку видела в пруду,

Только чтоб её поймать,

Надо хитрость применять!

Рыбка видит — червячок,

Ловко спрятан в нём крючок,

По улову не грущу,

Рыбку сразу отпущу!

Мне ведь важен сам процесс,

Солнце, воздух, пруд и лес,

Вот иду туда опять,

Чтоб здоровье укреплять!»

Николай Васильевич Луттиев:

«На берегу реки рыбак

Сидел, скучал с утра.

Не мог он выловить никак

Рыбёшку, вот беда.

Но заиграл вдруг поплавок.

Надежда ожила.

Он сделал лишь один рывок

И на крючке была она —

Рыбешка вот такая!»

Евгений Вячеславович: «Дочки Дарина и София поймали маленькую речную форель, которая, конечно, была отпущена в родную стихию!»

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, не позднее 10 августа присылайте снимки, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время рыбалки, а также в процессе приготовления или поглощения рыбных блюд. На фотографиях обязательно должны присутствовать люди!

Напишите несколько слов о том, какую роль играет в вашей жизни рыба и рыбалка. Если присылаете фото рыбного блюда, поделитесь рецептом!

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Карел рыбу ел». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества! Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр месяца выберет редакция.

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 августа 2022 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: pxfuel.com