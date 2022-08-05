Публикуем фото новых участников августа конкурса «Карел рыбу ел»
Продолжаем публиковать фотографии участников конкурса «Карел рыбу ел», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Представляем новых августовских участников и претендентов на победу.
Голосование за лучший кадр месяца начнётся в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» 10 августа. Победителя объявим в первых числах сентября — его из числа лидеров выберет редакция.
Знакомьтесь:
Максим Зайцев: «Очень уважаю природу, стараюсь делать для неё как можно больше хорошего, а в ответ я получаю огромное количество хороших эмоций и огромных рыбных трофеев. Берегите природу, она у нас одна».
Наталья Шам: «Мой муж Игорь Шам из Вяртсиля — заядлый рыбак. Такой замечательный улов был пойман в деревне Ендогуба неподалеку от Беломорска».
Яна Черненко: «На фото Александр Викторович Сысоев, мой папа. Рыбак с детства. Ловит рыбу на озере Сандал (Кондопожский район)».
Андрей и Марк Черноусовы: «Папа учит сына рыбачить, сыну очень нравится рыбалка».
Ирина Николаевна Луттиева: «Рыбалка-это мое любимое хобби!
На рыбалку я пойду,
Рыбку видела в пруду,
Только чтоб её поймать,
Надо хитрость применять!
Рыбка видит — червячок,
Ловко спрятан в нём крючок,
По улову не грущу,
Рыбку сразу отпущу!
Мне ведь важен сам процесс,
Солнце, воздух, пруд и лес,
Вот иду туда опять,
Чтоб здоровье укреплять!»
Николай Васильевич Луттиев:
«На берегу реки рыбак
Сидел, скучал с утра.
Не мог он выловить никак
Рыбёшку, вот беда.
Но заиграл вдруг поплавок.
Надежда ожила.
Он сделал лишь один рывок
И на крючке была она —
Рыбешка вот такая!»
Евгений Вячеславович: «Дочки Дарина и София поймали маленькую речную форель, которая, конечно, была отпущена в родную стихию!»
Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, не позднее 10 августа присылайте снимки, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время рыбалки, а также в процессе приготовления или поглощения рыбных блюд. На фотографиях обязательно должны присутствовать люди!
Напишите несколько слов о том, какую роль играет в вашей жизни рыба и рыбалка. Если присылаете фото рыбного блюда, поделитесь рецептом!
Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Карел рыбу ел». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества! Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр месяца выберет редакция.
Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».
Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 августа 2022 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: pxfuel.com