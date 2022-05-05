Портал «Петрозаводск говорит» объявляет конкурс «Карел рыбу ел»

Портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТРВ-Панорама» объявляют новый фотоконкурс «Карел рыбу ел». Если вы живете в Карелии, любите рыбалку или умеете готовить вкусные блюда из рыбы, приглашаем вас к участию! Похвастайтесь трофеями, выловленными в карельских водоёмах, или своими кулинарными способностями. Победителям достанутся интересные призы!

Условия участия

Может быть, вы заядлый рыбак, а возможно, были на рыбалке всего пару раз, но запомнили на всю жизнь? Или готовите необыкновенно вкусную уху, печёте рыбники, умеете коптить или вялить рыбу? Смело фотографируйтесь со своими трофеями или кулинарными шедеврами!

Присылайте на конкурс снимки, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время рыбалки, а также в процессе приготовления или поглощения рыбных блюд. На фотографиях обязательно должны присутствовать люди!

Напишите несколько слов о том, какую роль играет в вашей жизни рыба и рыбалка. Если присылаете фото рыбного блюда, поделитесь рецептом!

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Карел рыбу ел». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества!

(только по этому адресу) с пометкой «Карел рыбу ел». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества! Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Финалистов выбираем каждый месяц! Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр месяца выберет редакция. Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 августа 2022 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: pixabay.com