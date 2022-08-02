Знакомьтесь с новыми участниками конкурса «Карел рыбу ел»

Наступает заключительный этап конкурса «Карел рыбу ел», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Представляем первую часть августовских участников и претендентов на победу.

Голосование за лучший кадр месяца начнётся в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит» 10 августа. Победителя объявим в первых числах сентября — его из числа лидеров выберет редакция.

Знакомьтесь:

Сергей и Андрей Антоновы: «Любовь к рыбалке зарождается с детства, особенно если первая рыбалка оказалась такой результативной! После такого улова человека будет тянуть на следующую рыбалку, чтобы побить свой рекорд и поймать более крупную рыбу».

Алиса Стафеева: «Папа любит ловить рыбу, я тоже! А потом мы готовим уху, она очень вкусная!»

Иван Петров: «На фото мой сын Даниил, мы из Беломорска. Даня любит ездить на рыбалку, ловить крупных окуней и просто хорошо проводить время на природе у костра».

Виктория Сюккалова: «На фото моя дочь Маша (1,8 г). Любит и рыбу, и рыбачить».

Татьяна Епякова: «Рыбалка, отдых всей семьей на Сямозере — это здорово! На снимке сын Иван. Хороший попался улов!»

Ксения Лагунова: «Сын просто бредит рыбалкой!».

Семья Половининых: «В семье не без рыбака».

Елена Пахомова: «Семëн обожает рыбалку — и зимнюю, и летнюю. Ловим, как говорится, с пелëнок».

Наталья Кудряшова: «С нетерпением ждём летом отпуск, чтобы отправиться в Толвую на берег Онежского озера на рыбалку».

Ирина Демиденко: «Кирилл живет рыбалкой и хокеем. Леща поймал на спининг, как ни странно. Но ловит и на удочку. Озеро Сямозеро».

Дарья Бахирева: «Мое любимое летнее увлечение — рыбалка с бабушкой и дедушкой».

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, не позднее 10 августа присылайте снимки, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время рыбалки, а также в процессе приготовления или поглощения рыбных блюд. На фотографиях обязательно должны присутствовать люди!

Напишите несколько слов о том, какую роль играет в вашей жизни рыба и рыбалка. Если присылаете фото рыбного блюда, поделитесь рецептом!

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Карел рыбу ел». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества! Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр месяца выберет редакция.

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 августа 2022 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: pxfuel.com

