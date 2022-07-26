Объявляем июльского победителя конкурса «Карел рыбу ел»

Пришла пора подвести итоги июля конкурса «Карел рыбу ел», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама».

С 20 по 26 июля на странице ВКонтакте «Петрозаводск говорит» жители Карелии могли проголосовать за понравившиеся конкурсные работы. Больше всего лайков набрали фотографии Валерия Левкова, Игоря Павлюкевича, Анны Воронцовой, Димы Гусева и Дарьи Романовой.

Из пяти снимков, получивших наибольшее количество голосов, редакция выбрала победителя. Лучшим кадром июля мы решили назвать фото Анны Воронцовой.

«На снимке мой муж Андрей Первенцев — Рыбак с большой буквы. Рыбачит в любое время года: и весной (лещи), и летом (судаки), и осенью (сиги и ряпушка), и зимой (окуни и налимы). Пойманную рыбу всегда чистит и готовит сам. Копчёный лещ, судак в молоке, ряпушка по-карельски, солёный сиг… и ещё много «вкусняшек». Увлечение Андрея передалось и мне. Нечасто, но всё-таки удаётся вдвоём съездить на рыбалку. Это возможность провести время вместе наедине с природой, вдали от городской суеты»,

— пишет Анна.

Поздравляем победителя! Анне Воронцовой достаётся приз – летний «Набор рыбака» (футболка и бейсболка от ИД «ПетроПресс», изготовленные по размерам заказчика, с авторским принтом на выбор). Победителя просим звонить по телефону: (8142) 53-33-01.

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте снимки, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время рыбалки, а также в процессе приготовления или поглощения рыбных блюд. На фотографиях обязательно должны присутствовать люди!

Напишите несколько слов о том, какую роль играет в вашей жизни рыба и рыбалка. Если присылаете фото рыбного блюда, поделитесь рецептом!

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Карел рыбу ел». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества!

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Финалистов выбираем каждый месяц! Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр месяца выберет редакция. Победителя ждёт приз!

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 августа 2022 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: pxfuel.com