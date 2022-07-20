Две песни о Петрозаводске участвуют во всероссийском конкурсе

Чья песня о родном городе самая лучшая, определит музыкальный конкурс. Во всероссийском конкурсе на лучшую песню о городе Петрозаводск представляют два коллектива - трио «Музыкальная шкатулка» с композицией «Город моей мечты» и вокальная студия Solo с «Песней о карельской столице», сообщили в мэрии.

Основной этап музыкального состязания начался 1 июля, сейчас проходит голосование. Послушать песни и проголосовать можно на официальном сайте конкурса. Потребуется нажать вкладку «Города-участники», ввести в поисковой строке Петрозаводск. Проголосовать можно только после прослушивания композиции и регистрации.

Коллективы, которые наберут больше всего голосов, примут участие в фестивале лучших песен в сентябре. (фото «Петрозаводск говорит»)