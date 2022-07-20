Выбираем лучший кадр июля конкурса «Карел рыбу ел»

Настала пора выбрать лучший кадр июля конкурса «Карел рыбу ел», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Фотографии претендентов на победу в этом месяце можно посмотреть здесь и здесь. Сегодня представляем ещё двух участников.

Знакомьтесь:

Варя и Гриша Семенченя: «Мы рыбалку обожаем!»

Игорь Павлюкевич: «Работает тот, кто не умеет рыбачить!»

Голосование за лучший кадр этого месяца будет проходить с 20 по 26 июля. В тот же день будет объявлен победитель — его из числа лидеров выберет редакция. Участники, которые не попадут в июльское голосование, перейдут на следующий месяц. Заходите в группу ВКонтакте «Петрозаводск говорит» и ставьте лайки под понравившимися фотографиями в альбоме конкурса!

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте снимки, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время рыбалки, а также в процессе приготовления или поглощения рыбных блюд. На фотографиях обязательно должны присутствовать люди!

Напишите несколько слов о том, какую роль играет в вашей жизни рыба и рыбалка. Если присылаете фото рыбного блюда, поделитесь рецептом!

Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Карел рыбу ел». Не забудьте указать свою фамилию и имя. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества!

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Финалистов выбираем каждый месяц! Пятёрка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр месяца выберет редакция.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 августа 2022 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: pixabay.com