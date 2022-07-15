Карельская группа ILMU стала финалистом конкурса ЭтноLife

Ансамбль ILMU вместе с пятью коллективами и сольными исполнителями из разных регионов России стал финалистом всероссийского конкурса ЭтноLife. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры. На конкурс поступило 100 заявок. Жюри выбрало коллективы GURUDE (Хакасия), Vetkafolk (Москва), «СайлыкО» (Тыва), «Иное-иное» (Дагестан) и Вероника Ушолик (Чукотка) и карельский коллектив.

Организаторы проекта также решили дать шанс еще одному исполнителю. Дополнительного финалиста определят из участников лонг-листа по результатам народного голосования. В списке претендентов присутствует еще один коллектив из Карелии – фольклорный ансамбль «Шулдыр». Поддержать участника можно здесь. Голосование продлится до полудня 28 июля.

В августе финалисты конкурса в течение недели будут «прокачивать» в Москве свои профессиональные навыки в творческой лаборатории со специалистами в области саундпродюсирования, фольклора и медиапродвижения. Они запишут композицию в одной из звукозаписывающих студий, получат портфолио с фото и концертную запись, побывают на гастролях в Йошкар-Оле.

Проект ЭтноLife проводит Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Фонда культурных инициатив для выявления и поддержки лучших образцов жанра «современная этника» в культурном пространстве России. К конкурсному отбору приглашались сольные исполнители или представители музыкальных групп. Участники представили песни собственного сочинения или кавер-версии, опирающиеся на народные мелодии, исполненные на русском или национальном языке народов России в жанре современная этника. (фото предоставлено пресс-службой Минкультуры РК)