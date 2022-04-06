Психолог посоветовал парам совместно вести бюджет

Ведение совместного бюджета может укрепить отношения в паре. О правильной организации финансовых вопросов рассказал психолог, кандидат наук Гэри В. Левандовски, его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Специалист пояснил, что существуют две распространенные модели ведения бюджета между партнерами: совместно и порознь. Как отмечает Левандовски, раздельное хранение финансов - наиболее безопасный вариант, особенно, если пара находится на грани расставания.

Тем не менее, психолог подчеркивает, что совместное ведение бюджета хорошо сказывается на отношениях. В таком случае два человека отказываются от личных целей в пользу общих интересов, что положительно влияет на доверие между партнерами.

Левандовски заключил, что пары, имеющие совместные сбережения, более счастливы и реже расстаются. Фото pixabay.com/stevepb