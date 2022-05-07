Психиатры успокаивали буйного посетителя магазина в Петрозаводске

Около полуночи 5 мая на пульт вневедомственной охраны Петрозаводска поступил сигнал из магазина, расположенного в Хвойном переулке. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что один из посетителей магазина повел себя неадекватно. Мужчина нецензурно выражался, угрожал расправой присутствующим и мешал работе персонала. Его поведение не изменилось даже после приезда двух групп правоохранителей. На место были вызваны медики, а том числе, бригада скорой психиатрической помощи. Общими усилиями дебошира удалось скрутить.

Выяснилось, что 30-летний горожанин был сильно пьян. Его задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: pixabay.com/geralt