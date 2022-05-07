07 мая 2022, 09:44
В ГИБДД прокомментировали аварию с велосипедистом на Древлянке
41-летний мужчина получил травмы в ДТП в карельской столице
В ГИБДД Карелии прокомментировали аварию с участием велосипедиста, которая произошла вечером 6 мая на Древлянском кольце в Петрозаводске.
По данным ведомства, 30-летний водитель автомобиля «Ауди» не предоставил преимущество велосипедисту и сбил его.
В результате происшествия 41-летний водитель велосипеда получил травмы. Обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, инцидент попал на видео. Фото: скриншот видео Sampo.ru