В ГИБДД прокомментировали аварию с велосипедистом на Древлянке

В ГИБДД Карелии прокомментировали аварию с участием велосипедиста, которая произошла вечером 6 мая на Древлянском кольце в Петрозаводске.

По данным ведомства, 30-летний водитель автомобиля «Ауди» не предоставил преимущество велосипедисту и сбил его.

В результате происшествия 41-летний водитель велосипеда получил травмы. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, инцидент попал на видео. Фото: скриншот видео Sampo.ru