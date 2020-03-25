Психиатр рассказал, как убедить пожилых людей оставаться дома

Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе поделился методом, с помощью которого можно убедить пожилых людей оставаться дома в период пандемии ради их же здоровья. По мнению доктора, можно использовать приемы из детства, за счет которых дети обычно упрашивают родителей исполнить их желания. Слова специалиста приводить ТАСС.

Как утверждает Кекелидзе, в такой сложный с эпидемиологической точки зрения период нужно использовать все методы убеждения пенсионеров «во имя спасения их и себя».

Напомним, сегодня президент Владимир Путин в телевизионном обращении к народу объявил следующую неделю (с 30 марта по 5 апреля) нерабочей. Глава государства также озвучил некоторые другие меры по борьбе с распространением коронавируса в стране.

По данным на 25 марта, в России коронавирус подхватили уже более 600 человек.