Россиян предупредили о подорожании алкоголя

В России в ближайшее время может вырасти в цене алкоголь. Это касается, в первую очередь, импортных напитков. Подорожание связано с падением курса рубля, пишет «Коммерсант».

По данным издания, поставщики уже начали уведомлять своих клиентов о росте цен с 1 апреля. Подорожание может составить от 7 до 15 процентов.

Эксперты отмечают, что повышение цен в торговых сетях зависит от того, пойдут ли на это повышение сами ритейлеры. Сейчас они в большей степени заняты тем, чтобы обеспечить россиян товарами первой необходимости.

С начала года рубль подешевел относительно доллара примерно на треть. Это самое значительное падение среди всех мировых валют.