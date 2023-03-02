Пряжинский район отметил 93-летие

Пряжинский район отметил 93 День рождения.

«В День основания Пряжинского района скорая медицинская помощь поселка Эссойла получила в подарок автомобиль скорой помощи!»

— сообщает районная администрация.

К празднику приурочили чествование земляков, внесших большой вклад в развитие района. Им вручали знаки «Лауреат Пряжинского района 2022 года». Награждение проходило в Национальной школе искусств имени. В.Л. Калаберды.

История Пряжинского района богата и разнообразна. Административно-территориальное устройство Пряжинского района складывалось постепенно. До 1927 года территория района входила в состав Святозерской и Сямозерской, час¬тично Шуйской волостей Петрозаводского уезда, Ведлозерской, Тулмозерской и частично Коткозерской волостей Олонецкого уезда Олонецкой губернии. Затем в 1920 -1923 годах входила в состав Карельской Трудовой Коммуны и с 1923 года - Карельской Автономной Республики.

Окончательно современные границы Пряжинского района были определены 28 февраля 1930 года, и эта дата стала его днем рождения. // фото официальная страница района ВК