Пряжинские школьники побывали на экскурсии в Москве

Лучшие ученики школ и дети мобилизованных Пряжинского района побывали на экскурсии в Москве. Дети и их наставники привезли из поездки массу впечатлений.

Группа детей и взрослых (44 человека) побывала в Главном храме вооруженных сил РФ в столице. Они рассказали, что больше всего их впечатлила «Галерея памяти участников ВОВ» протяженностью в 1418 шагов, в которой создана максимально достоверная атмосфера событий 1941-1945 годов.

«Нам удалось посетить это замечательное место, которое вызывает абсолютно разные эмоции. Величавый вид храма не описать словами, а когда заходишь внутрь, как будто попадаешь в иной мир, и на душе становится спокойнее. Конечно, я советую каждому посетить этот храм. Он определенно никого не оставит равнодушным»,

— поделилась впечатлениями ученица 11 класса.

Затем была обзорная экскурсия по праздничной Москве, вкусный обед и дорога домой.

Экскурсионно-образовательный тур «один день в Москве» для талантливой молодежи и детей мобилизованных удалось осуществить при финансовой поддержке главы администрации Пряжинского национального муниципального района.