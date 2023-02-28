Проверка систем оповещения населения 1 марта не состоится

Запланированная на 1 марта проверка систем оповещения населения в Карелии отменена. Об этом сообщили в госкомитете РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«В связи с хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля 2023 г. на инфраструктуру связи и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности принято решение о переносе сроков проведения проверок»,

- говорится в заявлении ведомства. Новые сроки проверки будут заявлены позднее.

Напомним, ранее в эфир теле- и радиоканалов в ряде российских регионов, в том числе и в Карелии, выходили сообщения об объявлении воздушной тревоги и об угрозе ракетного удара. Эта информация была передана в эфир хакерами. // Фото: unsplash.com