Михаил Гольденберг отметил свое семидесятилетие

Большой юбилей со счастливой «семеркой» историк, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования Карелии Михаил Гольденберг отметил 22 февраля в кругу своих друзей, коллег, партнеров.

Более двадцати лет он руководит одним из старейших музейных учреждений Северо-Запада России. За это время музей стал визитной карточкой нашей республики.

Желаем Михаилу Гольденбергу Многая лета!