Лунный денежный календарь на март

Один из главных дней марта — восьмое марта! Но не стоит откладывать покупку подарков на последний день. Наш Лунный денежный календарь советует сделать это заранее, и подарки окажутся желанными, и нервов вы потратите меньше!

Благоприятные дни для финансовых операций:

Давать в долг: 11 марта.

Не давать в долг: 14 марта.

Брать в долг: 26 марта.

Не брать в долг: 14, 19, 25 марта.

Не отдавать долги: 14 марта.

Пересчитывать деньги: 21 марта.

Покупать кошелек: 17 марта.

Покупать подарки: 2, 4, 7, 15 марта.

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 11, 29 марта.

Подходящее время для крупных покупок: 23 марта.

Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 27, 31марта.

Первая декада

1 марта. Благоприятный день, чтобы завершить незаконченные дела и раздать долги.

2 марта. Можно задуматься об экономии, но важно помнить, что экономить на собственном здоровье нельзя. И на подарках любимым тоже не стоит.

3 марта. Отправляясь в магазин, берите только ту сумму, которой хватит на необходимое, чтобы избежать лишних трат.

4 марта. День хорош для продавцов, у которых имеется возможность быстро продать товар, поэтому покупайте в подарок то, что заранее присмотрели.

5 марта. В этот день хорошо помогать близким родственникам, если они нуждаются в материальной помощи.

6 марта. Не стоит хвастать своими успехами, иначе удача от вас отвернется из-за завистников и недоброжелателей. Не рекомендуется совершать серьезные покупки.

7 марта. Сегодня нежелательно проводить финансовые операции. Особенно это касается покупки товара с рук или через интернет.

8 марта. Любую возникшую мысль тут же приводите в исполнение, удача на вашей стороне. Не бойтесь экспериментировать, результат вас удивит.

9 марта. Сегодня лучше не тратить деньги, покупки могут вас разочаровать.

10 марта. Различного рода сделки и важные мероприятия, касающиеся финансов, требуется отменить.

Вторая декада

11 марта. Благоприятное время для открытия долгосрочного накопительного вклада. Можно давать деньги в долг на длительный срок.

12 марта. Постарайтесь не думать о каких-то денежных проблемах, если они у вас есть, чтобы не портить настроение, все решится лучшим образом.

13 марта. Сегодня можно сделать довольно удачные покупки, однако меньше шансов, что вам удастся сэкономить.

14 марта. Лучше сегодня отложить все операции с деньгами, так как все это может закончиться очень плохо в плане материальной стабильности.

15 марта. Как вариант хорошо заниматься сегодня организацией распродаж и аукционов.

16 марта. Период хорош для небольших покупок.

17 марта. Подходящий день, чтобы обновить гардероб, заменить кошелек и заказать дорогостоящую косметику. Не лишним будет вернуть долги.

18 марта. Сегодня стоит тратить деньги в развлекательных целях, приобретать билеты в театр, на концерты.

19 марта. Строго запрещено брать любые суммы в долг.

20 марта.Благоприятный день для финансовых операций.

Третья декада

21 марта. Очень важно пересчитать деньги, распланировать бюджет.

22 марта. В этот день можно обратиться к начальству за повышением, требовать возврата долга, рассчитываться с долгами.

23 марта. Хорошо бы сегодня заниматься благотворительностью, приобретать дорогие вещи, вкладывать деньги в свое образование.

24 марта. С утра начинайте магические влияния на финансовые потоки. Велика сила заговоров на освобождение от нищей порчи, зарядки бизнеса на успех, обрядов для торговли.

25 марта. Ни в коем случае не берите в долг, чтобы не отпугнуть денежную удачу. Сосредоточьтесь на планах накопления денежных средств.

26 марта. Сегодня лучше не тратиться. Можно взять в долг или заговорить кошелек на достаток — обязательно получится.

27 марта. В этот день сможете хорошо заработать на обмене валют. Будьте внимательны!

28 марта. Этот день может оказаться довольно непредсказуемым, поэтому будьте внимательнее при подписании документов и проведении каких-то финансовых операций.

29 марта.Будьте осторожны в финансовых делах, доверяйте интуиции.

30 марта. Если вы собирались вернуть какой-то крупный долг, сделайте это сегодня.

31 марта. Можно начать строительство, ремонт, покупать недвижимость.