Несанкционированные свалки уберут в разных районах Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска заключила муниципальный контракт на уборку стихийных свалок на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С общественных территорий в карельской столице планируется вывезти 600 кубометров мусора. Работы выполнит ООО «КарелСтройУправление».

Контракт должен быть исполнен до конца ноября этого года. Отмечается, что свалки будут убирать с учетом обращений горожан.

Петрозаводчанам напомнили, что сообщить о проблеме можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии Петрозаводска