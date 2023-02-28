28 февраля 2023, 19:31
Несанкционированные свалки уберут в разных районах Петрозаводска
Мэрия карельской столицы заключила контракт на ликвидацию свалок на 2023 год
Мэрия Петрозаводска заключила муниципальный контракт на уборку стихийных свалок на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С общественных территорий в карельской столице планируется вывезти 600 кубометров мусора. Работы выполнит ООО «КарелСтройУправление».
Контракт должен быть исполнен до конца ноября этого года. Отмечается, что свалки будут убирать с учетом обращений горожан.
Петрозаводчанам напомнили, что сообщить о проблеме можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии Петрозаводска