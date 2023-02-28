На школе выросли сугробы и сосульки, пришлось реагировать прокуратуре

Прокуратура заставила руководство школы в Кемском районе почистить кровлю от снега и наледи. Нарушения со стороны образовательной организации были выявлены во время проверки.

Руководителю школы внесли представление, после чего директор выпустил приказ «Об уборке прилегающей территории в зимний, весенний и осенний периоды», разработал график осмотра и очистки от снега и наледи крыши, а также заключил договор на оказание услуг по очистке крыше. Работы уже выполнили. Виновного в несвоевременной очистке крыши школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также надзорный орган объявил предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям всех других образовательных организаций Кемского района. // фото unsplash.com