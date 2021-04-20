Провалившаяся под лед женщина скончалась от переохлаждения

На озерах в Карелии продолжают гибнуть рыбаки. Очередная трагедия произошла в минувшие выходные в Пряжинском районе на озере Сямозеро недалеко от деревни Чуралахта.

В 300 метрах от берега 57-летняя петрозаводчанка провалилась под лед в ледяную воду, сообщает New Inform. В это время ее супруг находился на берегу. Мужчина поспешил на помощь тонущей супруге, но сам попал в воду.

Местные жители увидели, что рыбакам нужна помощь. Они вызвали спасателей и сами отправились на лодке помогать попавшей в беду паре.

Рыбаков удалось вытащить и доставить на берег. Неизвестно, сколько времени они успели провести в ледяной воде. В результате женщина умерла в карете скорой помощи от полученного переохлаждения. Мужчина отказался от дальнейшей госпитализации.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о двух погибших в апреле на озерах рыбаках. А 12 апреля в Сегежском районе под лед провалились снегоходы с людьми. (фото newsib.net)