20 апреля 2021, 10:40
Языки пламени вырывались из горящего ангара в Петрозаводске
В ликвидации серьезного возгорания сегодня утром участвовали 14 спасателей
Сегодня утром серьезный пожар произошел на Шуйском шоссе. Читатель портала «Петрозаводск говорит» Владимир прислал видео огненного ЧП. На кадрах виден черный дым, вырывающиеся языки пламени.
В МЧС Карелии рассказали, что 20 апреля в 09:13 пожарные привлекались для ликвидации возгорания в ангаре на Заводской улице в районе дома №18.
В тушении огня были задействованы 14 человек и 5 единиц техники.