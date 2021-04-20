Языки пламени вырывались из горящего ангара в Петрозаводске

Сегодня утром серьезный пожар произошел на Шуйском шоссе. Читатель портала «Петрозаводск говорит» Владимир прислал видео огненного ЧП. На кадрах виден черный дым, вырывающиеся языки пламени.

В МЧС Карелии рассказали, что 20 апреля в 09:13 пожарные привлекались для ликвидации возгорания в ангаре на Заводской улице в районе дома №18.

В тушении огня были задействованы 14 человек и 5 единиц техники.