Просроченные водительские права являются нарушением закона

В Прионежском районе сотрудники автоинспекции при проверке документов выявили двух водителей с удостоверениями, у которых истек срок действия. Теперь нарушителям административных правил грозит штраф.

«Водительское удостоверение, срок действия которого истек, является недействительным. Управлять автотранспортом с таким документом запрещено. За данное нарушение предусмотрено наказание по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей»,

- пояснили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Напомним, что для замены водительских прав можно, подав электронное заявление на сайте госуслуг, отправить лично в подразделение ГИБДД или обратиться в многофункциональный центр. Размер госпошлины при оплате банк составляет 2 тысячи рублей. При подаче заявления пользователям сайта государственных и муниципальных услуг на госпошлину предоставляется скидка 30%. Фото: vk.com/gibddkareliya