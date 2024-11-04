04 ноября 2024, 20:32
Происшествия

Пропавшую под Петрозаводском 85-летнюю женщину нашли погибшей

Добровольцы принесли соболезнования родным погибшей женщины

Пропавшую 85-летнюю женщину нашли погибшей. Соболезнования близким принесли добровольцы из отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение женщины из СНТ в Шуйском поселении не было известно с 3 ноября. Сегодня поисковики разместили в паблике информацию о пропавшей. Ближе к вечеру они сообщили о прекращении поисковых мероприятий.

«Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким». // фото  freepik.com

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новости Карелии
ЛизаАлерт
соболезнования