Пропавшую под Петрозаводском 85-летнюю женщину нашли погибшей

Пропавшую 85-летнюю женщину нашли погибшей. Соболезнования близким принесли добровольцы из отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение женщины из СНТ в Шуйском поселении не было известно с 3 ноября. Сегодня поисковики разместили в паблике информацию о пропавшей. Ближе к вечеру они сообщили о прекращении поисковых мероприятий.

«Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким». // фото freepik.com