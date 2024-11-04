04 ноября 2024, 20:32
Пропавшую под Петрозаводском 85-летнюю женщину нашли погибшей
Добровольцы принесли соболезнования родным погибшей женщины
Пропавшую 85-летнюю женщину нашли погибшей. Соболезнования близким принесли добровольцы из отряда «ЛизаАлерт».
Местонахождение женщины из СНТ в Шуйском поселении не было известно с 3 ноября. Сегодня поисковики разместили в паблике информацию о пропавшей. Ближе к вечеру они сообщили о прекращении поисковых мероприятий.
«Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким». // фото freepik.com