04 ноября 2024, 15:36
Происшествия

Стая собак напала на ребенка у спортивного комплекса в Карелии

Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за нападения бродячих животных на девочку в Сегеже

В Сегеже стая собак напала на девочку у спортивного комплекса. Инцидент произошел 2 ноября, о нем рассказали в соцсети.

Тринадцатилетнюю девочку укусили. Ей помогла местная жительница, после чего ребенка доставили в медицинское учреждение.

Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. Карельский Следком проводит проверку, после чего доложит в центральный аппарат. // фото unsplash.com/ Alexandr Bendus

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новости Карелии
Александр Бастрыкин
ребенок