04 ноября 2024, 15:36
Стая собак напала на ребенка у спортивного комплекса в Карелии
Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за нападения бродячих животных на девочку в Сегеже
В Сегеже стая собак напала на девочку у спортивного комплекса. Инцидент произошел 2 ноября, о нем рассказали в соцсети.
Тринадцатилетнюю девочку укусили. Ей помогла местная жительница, после чего ребенка доставили в медицинское учреждение.
Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. Карельский Следком проводит проверку, после чего доложит в центральный аппарат. // фото unsplash.com/ Alexandr Bendus