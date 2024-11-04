Стая собак напала на ребенка у спортивного комплекса в Карелии

В Сегеже стая собак напала на девочку у спортивного комплекса. Инцидент произошел 2 ноября, о нем рассказали в соцсети.

Тринадцатилетнюю девочку укусили. Ей помогла местная жительница, после чего ребенка доставили в медицинское учреждение.

Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. Карельский Следком проводит проверку, после чего доложит в центральный аппарат. // фото unsplash.com/ Alexandr Bendus