Из-за снега на дорогах в российских регионах парализовало движение

На российских трассах стало жестко из-за выпавшего снега. Движение «встало». Как передает телеграм-канал Shot, минимум три российских региона парализованы огромными пробками.

На трассе М-5 в Челябинской области людям пришлось ночевать прямо в машинах. Сдвинуться с места транспортные средства не могут уже больше суток. Ночью снегопад усилился, пробка растянулась до Башкортостана.

Из-за серьезной аварии затруднено движение по трассе М-4 на въезде в Ростов-на-Дону. // фото стоп-кадр