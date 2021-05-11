Пропавший накануне в Петрозаводске ребенок найден

Сегодня полиция столицы Карелии объявила в розыск несовершеннолетнего, который ушел из дома 10 мая. К вечеру 11 мая в полиции сообщили о завершении поисков. Подчеркивается, что в исчезновении ребенка нет криминального следа.

«Местонахождение несовершеннолетнего, объявленного в розыск, установлено. Криминальной составляющей в его исчезновении нет»,

- сказано в сообщении МВД.

Городская полиция Петрозаводска поблагодарила граждан за помощь.