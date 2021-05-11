11 мая 2021, 21:17
Пропавший накануне в Петрозаводске ребенок найден
Полиция не нашла криминального следа в истории с исчезновением несовершеннолетнего
Сегодня полиция столицы Карелии объявила в розыск несовершеннолетнего, который ушел из дома 10 мая. К вечеру 11 мая в полиции сообщили о завершении поисков. Подчеркивается, что в исчезновении ребенка нет криминального следа.
«Местонахождение несовершеннолетнего, объявленного в розыск, установлено. Криминальной составляющей в его исчезновении нет»,
- сказано в сообщении МВД.
Городская полиция Петрозаводска поблагодарила граждан за помощь.