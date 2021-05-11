Петрозаводчан просят поделиться одеждой и обувью с нуждающимися

Благотворительная акция «Добрый шкаф» пройдет 13 мая в Петрозаводске, сообщает паблик комплексного центра социального обслуживания населения.

Принять участие в сборе одежды, обуви, товаров первой необходимости (постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности) для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, может каждый. Также принимаются продукты питания с длительным сроком хранения.

Принести в «Добрый шкаф» можно вещи в хорошем состоянии, которые уже не нужны взрослым или детям, но могут пригодиться нуждающимся, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (кражи, пожары и т.д.), малообеспеченным гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вынужденным переселенцам, бомжам.

Организаторы акции просят приносить вещи в чистом виде, также желательно, чтобы вещи не требовали ремонта. В настоящее время особенная необходимость возникла в одежде для мужчин и детей.

13 мая с 13:00 до 19:00 возле ТЦ «Добрыня» на улице Ровио, 11, будет стоить автомобиль «Газель», куда можно отдать вещи. (фото health.tut.by, vk.com)