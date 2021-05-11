В Карелии разработают комплексную программу постковидной реабилитации

На парламентском комитете по здравоохранению и социальной политике депутаты обсудили вопрос комплексной реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, сообщает пресс-служба Законодательного собрания РК.

Опыт, полученный за период пандемии, показал, что многие пациенты с коронавирусом тяжело переносят болезнь, возникают серьезные последствия. По словам спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича, депутаты провели ряд совещаний с участием докторов и представителей науки, дискуссионной площадкой стал медицинский институт ПетрГУ.

«В Карелии есть хорошая база для реализации соответствующей программы: наличие кадров, научной школы, они будут участвовать в ее разработке. Я предлагаю сделать нашу республику пилотным регионом по разработке и внедрению программы, связанной с реабилитацией пациентов, перенесших COVID-19. В связи с этим предлагаю создать рабочую группу. В перспективе Карелия сможет поделиться этим опытом с другими регионами нашей страны»,

- считает председатель карельского парламента.

Директор медицинского института ПетрГУ Александр Балашов добавил, что команда от университета сформирована и готова к сотрудничеству.

Предложение о создании рабочей группы поддержал профильный комитет. В состав рабочей группы войдут врачи, представители научного сообщества. (фото di-center.ru)