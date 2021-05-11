Яркие виолы украсили цветочные клумбы в центре Петрозаводска

Специалисты Городского комбината благоустройства начали высаживать цветы на общественных территориях Петрозаводска. Яркие виолы украсили клумбы у Галереи городов-побратимов на проспекте Ленина, на бульварах Студенческом и Победы, в сквере Вечный Огонь, рассказали в мэрии.

Также в столице Карелии продолжают убирать смет и прошлогоднюю листву, с газонов и урн убирают мусор.

За качеством и оперативностью работ следят специалисты городского комитета ЖКХ. Петрозаводчанам предлагают сообщать о неудовлетворительном состоянии объектов городской инфраструктуры в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 051. (фото пресс-центр администрации)