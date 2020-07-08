Пропавший молодой петрозаводчанин найден мертвым

Пропавший 5 июля 27-летний житель Петрозаводска найден мертвым. Об этом сообщил руководитель поисково-спасательного отряда «Доброспас» Алексей Глушков.

По данным ИА «Республика», тело молодого человека нашли в Ленинградской области, в районе города Подпорожье его друзья.

Что конкретно произошло с молодым человеком, пока не ясно.

Напомним, 5 июля мужчина выехал из Петрозаводска на своем автомобиле «Шевроле Нива» в район Деревянки и исчез. По данным полиции, сегодня, 8 июля, ему должно было исполниться 28 лет.