Самосвал на ходу разгрузился в Петрозаводске

Сегодня в районе 12 дня на Старой Кукковке произошел необычный дорожный инцидент. Самосвал разгрузил несколько тонн асфальтобетонной смеси прямо на проезжую часть, сообщает dtpptz.

Регистратор ехавшей следом машины запечатлел происшествие. На кадрах видно, как грузовой автомобиль, двигавшийся по улице Ломоносова, на неровном участке дороги подпрыгнул, после чего, очевидно, произошло открытие запора кузова, и груз вывалился прямо на проезжую часть.

Хорошая реакция позволила водителю легкового автомобиля не оказаться под потоком асфальта. В результате происшествия никто не пострадал.