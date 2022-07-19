Пропавшего 67-летнего мужчину ищут в Прионежье

В садоводческом товариществе МВД «Урозеро» на территории Прионежского района пропал 67-летний Николай Александрович Воденякин. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина 1955 года рождения бесследно исчез 19 июля. Он нормального телосложения, ростом 175 сантиметров, глаза карие. Волосы с проседью, темно-русые.

Был одет в серые штаны и обут в сандалии бежевого цвета. Есть предположение, что мужчина мог потерять память.

Всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52. // Фото: «ЛизаАлерт»/ВКонтакте