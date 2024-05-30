30 мая 2024, 10:43
Пропавшая в Петрозаводске 14-летняя девочка найдена
В полиции сообщили об окончании поиска исчезнувшей горожанки
Пропавшая в Петрозаводске 14-летняя девочка найдена. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Напомним, подросток была объявлена в розыск в понедельник, 27 мая. В течение нескольких дней о ее судьбе ничего не было известно.
По данным правоохранителей, криминальной составляющей в исчезновении девочки нет. Стражи порядка не стали распространяться о том, где и при каких обстоятельствах была обнаружена школьница. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson