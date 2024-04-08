Пропавшая почти год назад семья с двумя детьми жила в лесном шалаше

Семья с двумя дочками полгода находилась в федеральном розыске, а пропали супруги с детьми еще раньше. И вот их обнаружили в лесах Тульской области. Муж с женой и девочки жили в самодельном шалаше, рассказал в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Найти семью помогли неравнодушные люди. Выяснилось, что 10-летняя и 12-летняя девочки 11 месяцев девочки жили с мамой и отчимом в самодельном лесном шалаше.

Его стены были сделаны из фанеры, крыша была простым куском линолеума. Еду готовили на костре, мылись в тазу, нагревая воду на огне. Девочки спали вместе с мужчиной в одной кровати. Школу и больницы дети не посещали.

На фото видно, что шалаш размером не больше 10 квадратных метров. Кровать сделана из матрасов и тряпок. Рядом с ней стоит кастрюля для приготовления пищи.

Ранее семья приехала в Ярославскую область из Пермского края. С ними работали органы профилактики, но во время суда об ограничении матери в родительских правах супруги с детьми пропали.

Сейчас дети находятся на реабилитации в Туле. Опекуном девочек хочет стать их бабушка, она проживает под Пермью. // фото: Михаил Крупин/ Telegram