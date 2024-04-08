Из-за обрушения моста вместе с машинами погибла женщина

Автомобильный мост рухнул 8 апреля в городе Вязьма Смоленской области. В этот момент по нему двигались грузовик и легковушка, они тоже упали, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Погибла женщина, которая находилась в легковом автомобиле, а мужчина из грузовика находится в тяжелом состоянии.

Всего пострадали шестеро, рассказали ТАСС в МЧС, пятерых госпитализировали. Еще двоих лечат амбулаторно, в том числе одного ребенка.

По информации Московской железной дороги, движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановили. На место направили четыре восстановительных поезда, чтобы расчищать пути, создан оперативный штаб.

Правоохранители ведут проверку. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Василий Анохин. // фото: прокуратура Смоленской области