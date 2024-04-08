08 апреля 2024, 18:02
Костомукшанин пытался купить автомобильные диски и лишился денег
Покупка через социальную сеть обернулась встречей с мошенником
Пытаясь купить нужный ему товар через интернет, 45-летний житель Костомукши попался на удочку мошенника. Мужчина лишился почти 40 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.
Горожанин рассказал, что нашел в соцсети группу, где продавали автомобильные диски. Оттуда перешел на сайт интернет-магазина и выбрал нужный товар.
Потом связался с менеджером, сделал заказ и оплатил полную его стоимость – 39 900 рублей. После этого стал ждать доставку товара, но сроки доставки вышли, а товар так и не поступил. На сообщения и звонки продавец перестал отвечать. // фото: freepik.com