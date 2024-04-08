Молодого жителя Карелии будут судить за угон

29-летнего сегежанина будут судить по обвинению в угоне. Преступление произошло в октябре прошлого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Молодой человек гостил у знакомого в деревне Верховье. Товарищи выпивали. Проснувшись на следующий день, хозяин дома не нашел на своем месте автомобиль супруги. Оказалось, что гость уехал на чужом Nissan X-Trail в Сегежу. Последовало обращение в полицию, угнанный автомобиль остановили сотрудники ДПС в Кондопожском районе. Водителя заключили под стражу. // фото пресс-служба Госавтоинспекции РК