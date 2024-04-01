Пропавшая на юге Карелии женщина найдена

Пропавшая в Олонце 30-летняя женщина найдена. Она жива и здорова. Об этом сообщил паблик поискового отряда «Длинный берег».

Напомним, жительница города Кристина Я. ушла из дома 30 марта. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

Волонтеры не уточнили, где и при каких обстоятельствах была обнаружена горожанка. Они поблагодарили неравнодушных людей за помощь в проведении поиска женщины. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann