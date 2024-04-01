01 апреля 2024, 17:44
Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин
В столице Карелии ищут подозреваемых в краже из книжного магазина
Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин, попавших в объектив камер наблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.
По информации правоохранителей, эти люди подозреваются в совершении кражи из книжного магазина. Их личности пока не установлены.
Всех, кто узнал этих людей, просят звонить по телефонам: 8 911-050-98-02 или 8 911-426-81-77. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД