Пропавшая в Петрозаводске 15-летняя девочка найдена

Пропавшая в Петрозаводске девочка 2009 года рождения найдена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Подросток пропала еще 26 марта. О ее розыске стражи порядка объявили в минувшую пятницу. Правоохранители поблагодарили неравнодушных горожан и СМИ за помощь в поисках ребенка.

О том, где и при каких обстоятельствах нашли девочку, в полиции не рассказали. Также неизвестно, где ребенок пропадал в течение пяти дней. // Фото «Петрозаводск говорит»