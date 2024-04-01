01 апреля 2024, 17:01
Пропавшая в Петрозаводске 15-летняя девочка найдена
Полиция завершила поиски исчезнувшего в карельской столице ребенка
Пропавшая в Петрозаводске девочка 2009 года рождения найдена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Подросток пропала еще 26 марта. О ее розыске стражи порядка объявили в минувшую пятницу. Правоохранители поблагодарили неравнодушных горожан и СМИ за помощь в поисках ребенка.
О том, где и при каких обстоятельствах нашли девочку, в полиции не рассказали. Также неизвестно, где ребенок пропадал в течение пяти дней. // Фото «Петрозаводск говорит»